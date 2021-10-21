Губернатор Югры Наталья Комарова отмечает день рождения

Сегодня, 21 октября, губернатор Югры Наталья Комарова отмечает 66-летие. Поздравление главе региона опубликовано в официальных аккаунтах правительства округа:

«Сегодня день рождения отмечает единственная в России женщина-губернатор, глава основного нефтедобывающего региона, мама, бабушка. Поздравляем вас, Наталья Владимировна! Желаем сохранить ту любовь, женскую мудрость и энергию, с которыми вы работаете на развитие нашей Югры».

Как губернатор отметит день рождения, не сообщается. На этой неделе у Натальи Комаровой плотный график. Во вторник, судя по онлайн-эфиру заседания оперативного штаба региона, она работала в Москве, в среду встречала с депутатами Тюменской областной думы. Сегодня в Ханты-Мансийске будет работать заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Он проведет совещание по вопросу подготовки и реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие субъектов Уральского федерального округа.