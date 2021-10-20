Общепит Югры столкнулся с дефицитом поваров

Рестораны Югры остро нуждаются в поварах. К таким выводам пришли аналитики службы исследований hh.ru, проанализировав ситуацию со спросом на этих специалистов. Так, на одну вакансию повара в регионе приходится всего 1,2 резюме, что говорит о серьезном кадровом дефиците. При этом, нормой считается – пять-шесть резюме на одно предложение работодателя.

По сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на поваров и в России, и в ХМАО вырос почти в два раза. За январь-октябрь в регионе было открыто почти 800 вакансий. Работодатели всеми силами пытаются привлечь специалистов: средняя предлагаемая зарплата на должность повара – 46 241 рубля, что на 5 738 больше, чем до пандемии.