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​Выпускники Югры за год лучше всего «подтянули» результаты ЕГЭ по математике и информатике

В Югре поведены итоги аттестации девятиклассников и выпускников школ

​Выпускники Югры за год лучше всего «подтянули» результаты ЕГЭ по математике и информатике
Фото pixabay.com

Выпускники Югры в этом году повысили свои показатели на ЕГЭ сразу по нескольким предметам, но сильнее всего – в математике (там средний балл вырос на 4,8 процента) и информатике (тут рост на 4,6 процента). Также улучшения, хотя и в меньших масштабах, наблюдаются в обществознании, физике и химии, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

При этом оценку «отлично» получили 3,29 процента сдававших математику и аж 27,62 процента экзаменуемых по русском языку. Всего в Югре отмечено 47 стобалльных результатов, а один выпускник набрал максимальный рейтинг сразу в двух предметах – математике и физике. Такие данные были озвучены на заседании координационного совета по обеспечению и проведению итоговой аттестации учащихся в Югре.

«В 2021 году для прохождения государственной итоговой аттестации по итогам 9 классов в региональной информационной системе было зарегистрировано 19 250 участников, организовано 192 пункта проведения экзаменов, из них 20 на дому. Для прохождения ГИА по итогам 11 классов зарегистрировано 11 532 человека, было открыто 134 пункта проведения экзаменов, из них 11 на дому. Экзамены проходили с учетом полного охвата аудиторий системами видеонаблюдения», – рассказала консультант отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации департамента образования и молодежной политики Югры Олеся Васяева.

В целом результаты государственной аттестации школьников в Югре оказались выше среднероссийских. «На проходившем всероссийском совещании, посвященном этой теме, замечаний в адрес нашего региона не было», – сообщил директор департамента образования Алексей Дренин.


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