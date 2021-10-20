На трассе «Югра» минивэн столкнулся с грузовиком сети «Красное&Белое»

Вечером во вторник, 19 октября, на 428 километре автодороги «Югра» в Советском районе столкнулись минивэн Nissan Liberty и грузовик торговой сети «Красное&Белое» Hino.

«36-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan, предварительно, на перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу автомобилю Hino и допустил столкновение. В результате ДТП пассажирка минивэна, 36-летняя женщина, получила травмы. Стоит отметить, что в момент происшествия в Nissan перевозилось пять детей, все были пристегнуты пассивными средствами защиты», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.