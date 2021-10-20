В Югре от ковида скончались 11 человек

За минувшие сутки в Югре подтверждено 233 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. Максимальный суточный прирост, традиционно, фиксируется в крупнейших городах: в Сургуте заразились 47 человек, в Ханты-Мансийске – 42 человека, в Нижневартовске – 33 человека.

За минувшие сутки скончались 11 человек. За весь период пандемии скончались 1 225 югорчан.

Сейчас лечение проходят 3 349 человек. Состояние 175 пациентов тяжелое, 135 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии в Югре подтверждено 79 342 случая новой коронавирусной инфекции. Из-за роста заболеваемости в октябре в регионе введены новые меры ковид-безопасности.