В Югре развивают общественный транспорт, который ездит по дорогам и плавает по рекам

Наталья Комарова провела очередной прямой эфир в социальных сетях, где обсудила с жителями региона вопросы транспорта. В частности, она рассказала, что в Югре перевозку пассажиров обеспечивают 355 регулярных маршрутов: 123 межмуниципальных маршрута (49,1 процента из них осуществляется по регулируемому тарифу) и 237 муниципальных маршрутов (74,3 процента осуществляются по регулируемому тарифу). Югорчан возят 1 220 различных автобусов (из них почти тысяча – в муниципалитетах).

«Разумеется, при таком совместном вкладе и пассажиры, и окружной бюджет заинтересованы в том, чтобы предоставленная транспортная услуга была качественной, надежной, выполнялась в соответствии с расписанием, которое было бы удобно для людей. Так получается не всегда. Особенно в том, что касается графика движения общественного транспорта», – цитирует губернатора департамент общественных и внешних связей Югры.

Надо сказать, что муниципалитеты активно обновляют свой общественный транспорт. В частности, большой проект на эту тему ведет Нижневартовск. «Обновление парка автобусов предприятием начато в прошлом году, в этом году приобрели 12 новых автобусов и запланировали приобретение еще порядка 20 единиц. Приобретаемые автобусы оснащены всем необходимым оборудованием для комфортной перевозки пассажиров, пассажиры довольны, часто поступают положительные отзывы и благодарности за работу предприятия», – рассказала в ходе эфира замдиректора ООО «ПАТП-1» Галина Найгум.

Нельзя пройти мимо больших планов по обновлению речного флота – ее окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры реализует совместно с АО «Северречфлот». В 2019 году устаревшие теплоходы «Линда» заменили новые экземпляры «Валдая 45Р», а в 2020 году был заключен контракт на поставку четырех новых «Метеоров». Один из них уже прибыл в Югру через Северный морской путь и прошел необходимые испытания. Второй приплывет в сентябре 2022 года.

«Департаментом дорожного хозяйства и транспорта автономного округа уже сегодня прорабатывается следующий третий этап этого проекта. На очереди замена теплоходов «Заря», которые работают на маршутах Кондинского, Октябрьского, Нижневартовского районов», – рассказал глава регионального департамента транспорта Константин Гребешок.