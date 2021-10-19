Больше половины жителей ХМАО хотели бы занять руководящую должность

66% югорчан от 18 до 55 лет хотели бы занять должность начальника, причем чаще всего на это место хотели бы претендовать мужчины без высшего образования в возрасте 35-45 лет (57%). Об этом сообщает исследовательский центр сервиса Зарплата.ру.

«В руководящей должности рядовых сотрудников привлекает более высокая зарплата и статус (33%), возможность самостоятельно принимать решения и ни перед кем не отчитываться (14%), возможность реализации (11%) и профессионального роста (9%), а также легальный способ меньше работать (7%). Больше всего жители Югры хотели бы стать руководителями в сфере добычи сырья, финансов и банковского дела, госслужбе, производстве и IT», – сообщают представители портала.