За сутки в Югре зарегистрирован 231 новый случай COVID-19, умерли девять человек

За минувшие сутки в Югре зарегистрирован 231 новый случай COVID-19 – это рекордный суточный прирост этого года. Больше всего новых заразившихся в Сургуте (57), Нижневартовске (33) и Ханты-Мансийске (29).

Умерли за сутки девять ковид-пациентов в Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Покачах, Советском районе, Урае, Ханты-Мансийске и Югорске.

Сейчас лечение проходят 3 280 человек. Состояние 176 пациентов тяжелое, 135 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 79 109 случаев новой коронавирусной инфекции, от COVID-19 умерли 1 214 человек.

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