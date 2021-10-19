В Октябрьском районе водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими

Вечером в понедельник, 18 октября, в селе Перегребное (Октябрьский район) 41-летний мужчина сел за руль без прав и устроил ДТП с пострадавшими.

«Мужчина, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем ВАЗ, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде опоры освещения. В результате ДТП водитель и 39-летний пассажир получили травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Нарушителю грозить штраф от 5000 до 15000 рублей, а тому, кто дал ему машину покататься – штраф в 30 000 рублей.

Всего за минувшие сутки в округе произошло четыре аварии, в которых пострадали пять человек.