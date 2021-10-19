Оперштаб опубликовал даты введения QR-кодов в городах и районах Югры

В Югре в ближайшее время начнет действовать система персональных QR-кодов – доступ в общественные места будут иметь совершеннолетние граждане, привитые от ковида или перенесшие болезнь в течение последних шести месяцев, а также те, у кого на руках есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до посещения организации.

Оперативный штаб региона опубликовал даты введения QR-кодов в городах и районах Югры.

С 25 октября система начнет работать в городах: Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нефтеюганском районе, городах Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Урай, Ханты-Мансийск.

С 8 ноября – в Белоярском, Березовском, Кондинском, Нижневартовском, Октябрьском, Советском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах, городах Сургут и Югорск.

Предъявить доказательства своей ковид-безопасности придется при входи в организации торговли (за исключением аптек и магазинов, реализующих устройства и средства связи, продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости), осуществление деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Кроме того, с 8 ноября система начнет действовать в организациях общественного питания. Исключения – заведения, работающие на вынос, а также расположенные в вокзалах.