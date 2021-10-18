В Югре ковидом заразились 230 человек за сутки

Число летальных случаев из-за коронавируса в Югре достигло 1205 – за минувшие сутки скончались семь человек. Таковы данные оперативного штаба региона.

Новые заболевшие зарегистрированы во всех муниципалитетах Югры. За сутки заразились 230 человек, лидерами по суточному приросту стали Сургут (67), Ханты-Мансийск (32), Нижневартовск (23) и Нефтеюганск (20).

Сейчас лечение от ковида проходят 3 208 югорчан. Состояние 169 пациентов тяжелое, 129 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии на территории Югры зарегистрировано 78 878 случаев новой коронавирусной инфекции.