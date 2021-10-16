16+
Логотип Сиапресс
USD  71,2371   EUR  82,7276  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Наталье Комаровой показали бардовскую площадь, новую котельную и школу искусств в Сургутском районе

Губернатор Югры прибыла с официальным визитом в Сургутский район

​Наталье Комаровой показали бардовскую площадь, новую котельную и школу искусств в Сургутском районе
Фото admsr.ru

После завершения Евразийского женского форума, проходившего в Санкт-Петербурге, Наталья Комарова прибыла с визитом в Сургут и Сургутский район. Первым она посетила муниципалитет под руководством Андрея Трубецкого. Там она повстречалась с новым составом районной думы, а также ознакомилась с благоустройством, строительством и ремонтами различных объектов.

Губернатору показали, как в поселке Высокий Мыс создается бардовская площадь – в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Площадь территории – 7,2 тысячи квадратных метров. В этом году там положили плитку, провели освещение, установили сцену, амфитеатр и малые архитектурные площади. Завершение всех работ планируется в 2022 году.

В том же поселке в рамках того же нацпроекта модернизируется котельная – она уже готова, специалисты проводят пусконаладочные работы. Бюджету региона и инвестору этот проект обошелся почти в 60 млн рублей.

В Лянторе Наталья Комарова приехала в детскую школу искусств №2, которая обживается в здании после капитального ремонта. Это получилось сделать при помощи нацпроекта «Культура». Благодаря ему в школе обновили кровлю, фасад, крыльцо, двери, окна, инженерные сети, внутренние помещения, а также озеленили территорию и установили видеонаблюдение.


нравится (0) не нравится (0)
16 октября в 22:53, просмотров: 639, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 1654
  2. ​Прокуратура Югры взяла на контроль дело о нападении на полицейского после ДТП 1608
  3. ​В Сургуте ждут Наталью Комарову 1488
  4. ​В Сургуте высадят «Аллею отцов» 1321
  5. ​В Югре ликвидировали сеть нелегальных казино 1306
  6. ​Главный врач Югры посмотрел «Игру в кальмара»: «Не хватило сильной концовки» 1134
  7. ​На Среднем Урале ищут поджигателя, из-за которого Югра дышит смогом 1121
  8. ​Девять югорчан скончались от коронавируса за сутки 1115
  9. ​Югорскому гвардейцу пришлось выстрелить в семейного дебошира, который кидался на него с топором 1096
  10. ​Средний размер ипотечного кредита в ХМАО приближается к 3,5 миллиона рублей 903
  1. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 4458
  2. Артем Кириленко: «Сейчас на строительство школ по концессиям готово выходить очень много потенциальных концессионеров» 3802
  3. ​Бывшему заместителю главы Сургута прочат пост мэра Нижневартовска 3457
  4. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 3399
  5. ​В Нижневартовске бродячие собаки оказались участниками судебного дела 3164
  6. ​Участок, где расстреляли двух сургутских чиновников, вновь стал спорным 2977
  7. Из Нижневартовска можно будет улететь в Надым 2888
  8. ​Югра проведет большую реформу организационной структуры правительства 2661
  9. Вартовчанка обвинила доктора роддома в неадекватном поведении и «коровьем шве» 2628
  10. ​Бывший директор Городского культурного центра перешел на работу в Сургутнефтегаз 2545
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 12593
  2. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 9324
  3. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8673
  4. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 8213
  5. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 7657
  6. ​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!» 7078
  7. Муфтий Москвы осудил поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске 6907
  8. Преподаватель техникума погиб в аварии под Нижневартовском 6571
  9. Жительница Нефтеюганска едва не погибла на отдыхе: в ее палатке взорвался баллон с газом 6432
  10. ​В Нижневартовске муж пациентки избил доктора за то, что он ее осмотрел 6159

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика