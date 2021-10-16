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​Главный врач Югры посмотрел «Игру в кальмара»: «Не хватило сильной концовки»

Главе депздрава Югры Алексею Добровольскому понравился серила «Игра в кальмара»

​Главный врач Югры посмотрел «Игру в кальмара»: «Не хватило сильной концовки»

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский посмотрел бьющий рекорды по популярности сериал «Игра в кальмара» и ему понравилось, но не хватило сильной концовки. Своим мнением он поделился на личной странице в инстаграме.

«Убрать из фильма гротеск, а это сотни убийств, и сразу все встанет на свои места, как в реальной жизни, когда каждый многократно сталкивается с выбором: остаться человеком, сохранить лицо, порядочность.... или идти вперед «по трупам», делая карьеру, зарабатывая большие деньги, меняя друзей и подруг как перчатки, освобождая себя от каких бы то ни было обязательств. Только в «Игре в кальмара» все трупы настоящие. Кроме одного. Но об этом в последней серии. Необычный фильм. Не хватило сильной концовки. А в остальном: 9 балов из 10. Смотрите и задумывайтесь. О насущном», - написал главный врач региона.

«Игра в кальмара» — южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. В октябре 2021 года сериал стал самым популярным сериалом в истории Netflix.


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Сегодня в 15:01, просмотров: 230, комментариев: 0

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