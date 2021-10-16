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​На Среднем Урале ищут поджигателя, из-за которого Югра дышит смогом

Причиной пожаров в Екатеринбурге, смог от которых накрыл Югру, мог стать поджог

​На Среднем Урале ищут поджигателя, из-за которого Югра дышит смогом
Фото: 66.mchs.gov.ru

Наиболее вероятной причиной возникновения пожара в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга специалисты МЧС России считают поджог неустановленных лиц. Проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой материалы будут переданы в следственные органы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге уже несколько дней тлеют торфяники. Из-за пожара в микрорайоне Солнечный введен режим ЧС локального характера. Жители столицы Среднего Урала все это время живут буквально в дыму. Из-за пожара регулярно перекрывают федеральную дорогу, школу, которая расположена рядом с местом ЧП, перевели на дистанционку.

Накануне смог от пожаров дошел до Югры. Специалисты Роспотребнадзора проводили анализ атмосферного воздуха в Урае из-за дымки, накрывшей город. 15 октября показатели состояния атмосферного воздуха не превышают гигиенические нормативы.


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Сегодня в 12:47, просмотров: 310, комментариев: 0

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