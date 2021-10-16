Расследование уголовного дела о нападении толпы на полицейского в Пыть-Яхе контролирует прокуратура

Прокуратура Югры держит на контроле расследование уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

Напомним, 14 октября после в Пыть-Яхе произошло ДТП, одним из участников которого стал полицейский на личном автомобиле. После столкновения транспортных средств несколько граждан окружили автомобиль полицейского и требовали выйти на улицу.

Уголовное дело было возбуждено после того, как видео опубликовали в социальной сети. Полиция уже провела собственную проверку. В окружном главке сообщили, что полицейский был трезв.