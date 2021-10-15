В Югре более чем на десять процентов снизилось количество преступлений, совершаемых дома

Количество бытовых преступлений в Югре снизилось на 11 процентов. Такие данные были озвучены на заседании комиссии по профилактике правонарушений, которое провел директор регионального департамента внутренней политики Александр Скурихин. «Статистические показатели в этой сфере правопорядка свидетельствуют о положительной динамике – снижении общего числа данных преступлений в целом в автономном округе. Это значимая тенденция, важно ее сохранить», – цитирует госслужащего департамент общественных и внешних связей Югры.

По словам врио замначальника полиции по охране общественного порядка в окружном МВД Евгения Бильдия, главный фактор снижения бытовых преступлений – профилактика: «Эффективная деятельность профилактики семейного неблагополучия предусматривает совместную работу полиции, органов государственной власти и местного самоуправления, социальных служб, здравоохранения по оказанию всесторонней помощи женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

Во время заседания прозвучали данные: 70 процентов всех преступлений в быту совершаются в состоянии алкогольного опьянения, а доля убийств, совершенных внутри квартир, доля «пьяных» повышается до 90 процентов. Кроме того, важный фактор – отсутствие у человека постоянного источника дохода. Подобные люди совершают 54 процента всех бытовых преступлений.

В итоге было решено усилить профилактические меры: более тщательно работать с теми, кто привлекался по административным статьям за противоправные действия в быту, привлекать к работе с нарушителями психологов и представителей религиозных организаций.