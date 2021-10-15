16+
Логотип Сиапресс
USD  71,2371   EUR  82,7276  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В полиции прокомментировали массовую потасовку после ДТП в Пыть-Яхе

В Пыть-Яхе толпа мужчин устроила конфликт с полицейским после ДТП. Возбуждено уголовное дело

​В полиции прокомментировали массовую потасовку после ДТП в Пыть-Яхе
Скрин видео vk.com/priznavashki

Вечером в четверг, 14 октября, в Пыть-Яхе дорожная авария едва не завершилась самосудом – толпа разъяренных мужчин пыталась вытащить из машины виновника аварии. Видео инцидента опубликовано в паблике «Признавашки Пыть-Ях» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что один из участников аварии сидит в машине ДПС, а вокруг нее – разъярённая толпа, которая не дает служебному автомобилю тронуться с места, несколько человек пытаются вытащить пассажира из машины. Некоторые утверждали, что виновник ДТП пьян.

Авария, которая стала причиной стихийного «митинга», произошла на перекрестке Святослава Федорова и Магистральной. «30-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Камри», предварительно, при повороте налево, на регулируемом перекрестке, не предоставил преимущества в движении 27-летнему водителю автомобиля «Лада Гранта», двигавшемуся во встречном направлении и допустил с ним столкновение. В результате ДТП оба водителя получили травмы», - говорилось в сводке дорожных происшествий.

Сейчас уже известно, что за рулем иномарки находился сотрудник ОМВД по Пыть-Яху. Вчера он был в отпуске.

«По результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения - трезв. По данному факту проводится проверка. Кроме того, по поручению руководства ОМВД России по г. Пыть-Яху проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, имевших место в период оформления дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры сегодня.

В пресс-службе СУ СКР по Югре сообщили о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.

«По предварительным данным, 14 октября 2021 года около 20 часов на перекрестке улиц Святослава Федорова и Магистральной города Пыть-Ях произошло дорожно-транспортное происшествие, одним из участников которого стал сотрудник полиции на личном автомобиле. После столкновения транспортных средств несколько граждан окружили автомобиль полицейского и требовали выйти на улицу. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются участники происшествия, проверяются действия каждого из них в отношении сотрудника полиции», - сообщили в ведомстве.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 19:12, просмотров: 377, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В сургутских ТЦ продолжают ловить антимасочников 1264
  2. ​И меня уколите! Сургутяне пошли за прививкой от короны 950
  3. ​Взрывной рост: в Югре все больше людей заражаются короной… и умирают 827
  4. ​Классы пустеют: школьников в Сургуте постепенно уводят на дистант 774
  5. ​Максим Слепов возглавил сургутский парламент 694
  6. На детской площадке в Сургуте нашли труп мужчины 592
  7. «Ляминские берега» продолжат свое развитие 575
  8. ​Подарок от ДСК-1: увидеть свой дом с высоты птичьего полета 557
  9. Не поделили перекресток: в Пыть-Яхе столкнулись иномарка и «Гранта» 553
  10. Мошенники выманили у наивного сургутянина более миллиона рублей через фишинговый сайт 515
  1. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 3755
  2. Артем Кириленко: «Сейчас на строительство школ по концессиям готово выходить очень много потенциальных концессионеров» 3715
  3. ​Больше двух сотен заболевших! Статистика прироста ковидных больных в Югре удручает 2933
  4. ​Бывшему заместителю главы Сургута прочат пост мэра Нижневартовска 2760
  5. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 2666
  6. ​В Нижневартовске бродячие собаки оказались участниками судебного дела 2515
  7. ​Югра проведет большую реформу организационной структуры правительства 2486
  8. ​Бывший директор Городского культурного центра перешел на работу в Сургутнефтегаз 2422
  9. Из Нижневартовска можно будет улететь в Надым 2227
  10. ​Участок, где расстреляли двух сургутских чиновников, вновь стал спорным 2190
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 12482
  2. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 9286
  3. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8647
  4. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 8121
  5. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 7623
  6. ​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!» 7045
  7. Муфтий Москвы осудил поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске 6852
  8. Преподаватель техникума погиб в аварии под Нижневартовском 6545
  9. Жительница Нефтеюганска едва не погибла на отдыхе: в ее палатке взорвался баллон с газом 6377
  10. ​В Нижневартовске муж пациентки избил доктора за то, что он ее осмотрел 6128

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика