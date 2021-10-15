Два водителя пострадали во время ДТП в Югре

В Пыть-Яхе накануне столкнулись иномарка и «Гранта»: они не поделили перекресток. По предварительным данным, водитель «Тойоты Камри» при повороте налево не предоставил преимущества в движении владельцу автомобиля «Лада Гранта», двигавшемуся во встречном направлении и допустил с ним столкновение. Оба водителя получили травмы.

«Всего за 14 октября на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир», – сообщает ГАИ Югры.