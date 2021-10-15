За сутки в ХМАО выявили 224 новых случая коронавирусной инфекции

Ежедневный прирост заболевших COVID-19 югорчан увеличивается день ото дня: за четверг в округе зафиксировано 224 новых случая заболевания, сообщает региональный оперштаб. Пациенты обнаружены в 22 муниципалитетах, традиционно самые высокие показатели у крупнейших из них: у Сургута 88 человек, у Ханты-Мансийска — 25, у Нижневартовска —17.

«По клинической структуре: в состоянии пневмонии — 17, с симптомами ОРВИ — 207 человек», — комментируют в оперштабе.

Таким образом, общее число заболевших короной за время пандемии в ХМАО увеличилось до 78 188 человек. 74 093 из них уже вылечились, 1 178 умерли — в том числе десять за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются 2 917 югорчан.