В 20 муниципалитетах ХМАО выявили новых заболевших коронавирусом

В Югре за сутки коронавирусом заразился 221 человек. За всю пандемию лечение от болезни проходили 77 964 жителя округа. Об этом информирует местный оперативный штаб.
Новые случаи выявили в 20 муниципалитетах региона:
- Сургут – 89;
- Ханты-Мансийск – 33;
- Нижневартовск – 22;
- Радужный – 10;
- Нягань – 9;
- Советский район – 7;
- Березовский район –7;
- Октябрьский район – 7;
- Урай – 7;
- Сургутский район – 6;
- Когалым– 4;
- Нефтеюганск – 3;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Нижневартовский район – 3;
- Кондинский район – 3;
- Югорск – 2;
- Лангепас – 2;
- Пыть-Ях – 1;
- Покачи – 2;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 188 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 219 случаях, по 2 контакты уточняются. Состояние 172 пациентов тяжелое, 131 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
За сутки скончалось девять пациентов. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1168 человек. За минувший день излечились 162 человека, за весь период пандемии – 73 945 югорчан.