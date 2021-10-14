В 20 муниципалитетах ХМАО выявили новых заболевших коронавирусом

В Югре за сутки коронавирусом заразился 221 человек. За всю пандемию лечение от болезни проходили 77 964 жителя округа. Об этом информирует местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 20 муниципалитетах региона:

Сургут – 89;

Ханты-Мансийск – 33;

Нижневартовск – 22;

Радужный – 10;

Нягань – 9;

Советский район – 7;

Березовский район –7;

Октябрьский район – 7;

Урай – 7;

Сургутский район – 6;

Когалым– 4;

Нефтеюганск – 3;

Ханты-Мансийский район – 3;

Нижневартовский район – 3;

Кондинский район – 3;

Югорск – 2;

Лангепас – 2;

Пыть-Ях – 1;

Покачи – 2;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 188 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 219 случаях, по 2 контакты уточняются. Состояние 172 пациентов тяжелое, 131 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За сутки скончалось девять пациентов. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1168 человек. За минувший день излечились 162 человека, за весь период пандемии – 73 945 югорчан.