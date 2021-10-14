Главный врач Югры ответил жалующимся на очереди в поликлиниках

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский ответил на жалобы жителей региона на очереди в поликлиниках, а также объяснил, почему переносятся плановые госпитализации на обследования и операции. По словам главного врача региона, сегодня система здравоохранения округа работает со значительной перегрузкой.

«В два раза за октябрь возросли вызовы скорой помощи, в 2,5 раза увеличилось число пациентов на стационарном лечении в ковидных госпиталях. Только за 12 октября в ковидные отделения госпитализированы 190 югорчан! Цифры заболевших превышают показатели первой волны 2020 года. К сожалению, только треть югорчан прошли за минувший год вакцинацию от ковида. Это основная причина резкого роста числа заболевших ковидом в сентябре и октябре», - написал он на личной странице в инстаграме.

Добровольский заверил, что остановки плановой медицинский помощи в медицинских учреждениях не будет.

«Вы сделайте вовремя прививку, соблюдайте масочный режим, убедите Ваших близких и друзей сделать прививку от ковида. Уверен, это кратно снизит риск тяжелого течения ковида и сделает доступнее «нековидную» медицинскую помощь в поликлиниках и больницах. Для Вас, Ваших коллег, родных, друзей!», - попросил глава депздрава.