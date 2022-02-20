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«Донор со стажем»: нефтеюганец сдал кровь 156 раз

Житель Нефтеюганска пожертвовал свою кровь и ее компоненты 156 раз

«Донор со стажем»: нефтеюганец сдал кровь 156 раз
Фото: pixabay.com

Житель Нефтеюганска сдал кровь и ее компоненты 156 раз. В первый раз он пришел на процедуру в 18 лет, с тех пор в его послужном списке 136 плазмодач, 18 донаций крови и 2 тромбоцитафереза.

«Помимо помощи незнакомым людям, однажды мое донорство помогло и супруге. Во время ее беременности врачи попросили пополнить банк крови - для меня эта процедура была уже привычной. Та ситуация подтвердила, в донорстве я останусь надолго! После каждой донации я испытываю душевный подъем, считаю, что донорство – это добродетельность. С уверенностью могу сказать, что всегда готов протянуть руку помощи», – рассказал донор Алексей Емелин.


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20 февраля в 15:49, просмотров: 2268, комментариев: 3
Комментарии:
6xz34e
20 февраля в 21:08
Молодец! Благодарим!
Сергей Б
20 февраля в 21:23
После каждой донации я испытываю душевный подъем… Зависимость?
Александр Наумов
21 февраля в 05:36
донор достоин уважения и почета.его кровь спасает жизни, а это очень значимо в наше время,.мой батя 40 года рождения. кровь первый раз сдал до армии в 17 лет. сейчас он почетный донор и скажу более. пенсия у него дай боже, , не у каждого зарплата такая.
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