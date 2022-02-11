16+
Логотип Сиапресс
USD  74,7241   EUR  85,3798  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Качество питания в одной из Юганских школ разочаровало мэра

Глава Нефтеюганска проверила качество питания в двух школах

Качество питания в одной из Юганских школ разочаровало мэра
Фото: страница Эльвиры Бугай во «ВКонтакте»

Накануне, 10 февраля, мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай проинспектировала питание в школьных столовых. Проверка прошла в общеобразовательных организациях №3 и 10. Об этом она отчиталась у себя в соцсетях.

«В 10-й общеобразовательной нам предложили рисовую и гречневую каши, макароны с тефтелями и какао. Все блюда оказались очень качественными и вкусными. Кроме того, работники столовой показали, в каких условиях они готовят блюда и хранят продукты, какое оборудование используют при готовке и что делают для того, чтобы соблюсти все санитарно-эпидемиологические нормы. А вот блюда, приготовленные в столовой СОШ №3, мне не понравились. В данном случае будет принято управленческое решение. Обязательно вернусь сюда с очередной проверкой», – написала Бугай у себя на странице во «ВКонтакте».

Градоначальница также поручила руководству «Комбината школьного питания» пересмотреть меню школы №3 и строже контролировать технологию приготовления.

Отмечается, что с жалобами на некачественное питание нужно обращаться к директору школы либо в департамент образования и молодежной политики по телефону: 23-80-28.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:03, просмотров: 140, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 2417
  2. Доктор, у меня это: анорексия и булимия // ONLINE 2319
  3. 20 врачей Югры боролись за жизнь женщины, решившейся на домашние роды 1837
  4. Вартовчанка пожаловалась на торговлю бесплатными записями к врачу 1505
  5. Вартовчанин, грубо толкнувший пенсионерку, записал видеообращение с извинениями 1279
  6. Администрация Сургута рассказала, какая УК хуже всего содержит дворы 1040
  7. ​Путин пожелал выздоровления Жириновскому, который попал в больницу с коронавирусом 975
  8. Росстат отчитался о максимальном за восемь лет росте реальных доходов россиян 897
  9. В Югре лжеполицейский похитил у пенсионерки более 2 млн рублей 868
  10. В России задержали 14 человек, подозреваемых в массовых лжеминированиях 838
  1. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 4140
  2. ​В Нижневартовске конфликт на дороге закончился стрельбой 3826
  3. ​Борьба за «Аэрофлот» 3477
  4. В Югре на Avito продают нефтяную компанию за 320 млн рублей 3371
  5. Югорчан предупредили о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности 3287
  6. Вартовчанка с кастрюлей на голове и крышками на груди не впечатлила миллионера из «Давай поженимся» 3097
  7. В Нижневартовске выставили на продажу замок. Просят меньше пяти миллионов 3073
  8. Запланированные концерты в Сургутской филармонии состоятся 2822
  9. ​«Альтернатива»: житель Сургута держал в рабстве гражданку Нигерии 2651
  10. ​Муниципалитеты Югры принимают решение о продлении дистанционного режима обучения школьников 2618
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 31151
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 24126
  3. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 12215
  4. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 11931
  5. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 11559
  6. ​В Нефтеюганске пропал 46-летний мужчина // ОРИЕНТИРОВКА 11309
  7. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 11145
  8. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 10360
  9. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 7292
  10. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 7023

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика