В массовом ДТП под Нефтеюганском погиб человек

Вечером в пятницу, 4 февраля, в Нефтеюганском районе произошло массовой ДТП, в котором один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы. По предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель автомобиля «Фольцваген Гольф» пошел на необдуманный обгон.

«Водитель легкового автомобиля совершил столкновение со встречным автомобилем МАН. После чего, по ходу движения, зацепил автомобиль КРАЗ. Далее совершено столкновение следующих транспортных средств: «Фольваген Терамонт», «Ниссан Патрол» и МАН. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Фольцваген Гольф» скончался на месте ДТП, а его пассажир получил телесные повреждения и бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в Нефтеюганскую районную больницу», - сообщили в пресс-службе районной полиции.