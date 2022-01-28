Активистка из Нефтеюганска добилась отмены дистанта для своих детей

Жительница Нефтеюганска заставила администрацию школы №3 провести для ее детей очные занятия несмотря на временный переход на дистант. Об этом сообщает телеканал «Мегаполис» со ссылкой на Инстаграм женщины. Горожанка также отметила, что вместе с ее детьми во вторую смену пришли и другие ученики с родителями, так как она разместила информацию в чате.

Активистка уверяет, что она не настаивает на преподавании ИЗО и технологии, в отличие от остальных предметов, которые, по мнению активистки, должны проводиться очно. Так, во время первой смены, вести урок к ее дочери пришли физрук и преподаватель русского и литературы.

«Если мои дети не восстановятся в правах — буду писать в прокуратуру», — сообщила югорчанка Тамила Андрюшина.