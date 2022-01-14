В Нефтеюганском районе в ДТП пострадали два человека

В четверг, 13 января, в 10.00 в Нефтеюганском районе в автоаварии пострадали два человека. ДТП случилось на 745 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск».

«47-летний водитель, управляя автомобилем УАЗ, предварительно, при совершенно манёвра «разворот», не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем «Опель», под управлением 51-летнего мужчины. В результате автоаварии водитель и 26-летняя пассажирка отечественной машины получили травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход.