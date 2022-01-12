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​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку

Заместитель главы Нефтеюганска покидает свой пост

​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку
Фото: facebook.com/pavel.prokopovich.3

Заместитель главы Нефтеюганска Павел Прокопович уходит в отставку. Ранее на выборах он претендовал на роль главы города. 14 января станет для него последним рабочим днем в качестве вице-мэра, сообщает Znak.comсо ссылкой на собственный источник в администрации.

«Всем известно, что своему карьерному росту от рядового сотрудника администрации до вице-мэра, курирующего работу департамента по делам администрации, а также городской ЗАГС и административную комиссию, Прокопович обязан Дегтяреву», – поделился источник.

Также он дополнил, что новый мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай и депутат думыХМАО Степан Пыталева планируют избавиться откадров из команды прошлого градоначальника Сергея Дегтярева.

Официального комментария администрации об увольнении пока нет.

Напоминаем, пару дней назад новым заместителем главы Нефтеюганска назначили бывшего руководителя Нефтеюганской межрайонной прокуратуры Павла Гусенкова.


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Сегодня в 16:32, просмотров: 221, комментариев: 0
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