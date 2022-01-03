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Близ Нефтеюганска выбросили нераспроданные ели: горожане недовольны

Югорчан возмутили выброшенные в лесополосе елки, которые не успели продать к празднику

Близ Нефтеюганска выбросили нераспроданные ели: горожане недовольны
Фото: vk.com/o_yugansk

Жители Нефтеюганска обнаружили в лесополосе в районе города выброшенные ели, которые не смогли продать перед празднованием Нового года. Сообщение появилось в одном из местных пабликов во «ВКонтакте».

«Наткнулись на выброшенные елки в черте города. Очень жалко, ведь могли бы расти и радовать глаз. Ну, раз не получилось продать, раздали бы просто так!» – написал в своем посте один из горожан.

Впрочем, другие нефтеюганцы отметили, что эти деревья были специально выращены в питомниках, а не срублены. Некоторые справедливо спросили – кому нужна ель после праздника? Одна из горожанок предложила забрать елки к себе на дачу, чтобы использовать для мульчирования грядок под клубнику.


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Сегодня в 11:34, просмотров: 874, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 13:13
Что за жизнь пошла: одни за собак радеют, другим если не распроданные волнуют..
Выйдите во двор, посмотрите как собаки гадят на детских площадка и засрали все вокруг. обоссали все углы. Никого не волнует! Это норма..

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