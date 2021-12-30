16+
Логотип Сиапресс
USD  73,6514   EUR  83,2040  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Югорская медсестра спасла пассажирку самолета во время полета

Югорчанка спасла пенсионерку во время рейса Москва-Тюмень

Югорская медсестра спасла пассажирку самолета во время полета
Фото: pexels.com

Медсестра из Салыма (Нефтеюганский район) спасли 67-летнюю пассажирку самолета, совершавшего рейс из Москвы в Тюмень. Во время полета пенсионерке стало плохо, у нее упало давление, пульс был слабый, а губы посинели. Югорчанка совместно с эндоскопическим хирургом, который также был на борту, приняли решение, которое помогло привести ее в чувство:

«Встала с места, не задумываясь. Мужа, он раньше работал пожарным-спасателем, предупредила, что может понадобиться его помощь, если потребуется сердечно-легочная реанимация, - рассказывает медсестра. — Возможно, она перенервничала, хотя полет для нее был не первый. Кроме меня к ней подошел доктор, он посоветовал уложить пассажирку, приподнять ей ноги».

После этого женщина массировала своей пациентке ноги, руки, уши, привела ее в чувство нашатырем, а позже стюардессы принесли пассажирке сладкий чай. Жительница Нефтеюганского района весь полет провела с пенсионеркой. В аэропорту ее забрала бригада скорой помощи.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:12, просмотров: 247, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Власти Сургута недовольны превращением в парковку Нефтеюганского шоссе 1557
  2. Хочется пожелать властям Сургута сформулировать четкий подход к организации города, а не очередную стратегию! 1510
  3. ​Выйди из-за стола! Чем заняться на новогодних каникулах в Сургуте 1288
  4. Синоптики рассказали о погоде в Югре в новогоднюю ночь 1186
  5. Против югорчанки завели уголовное дело из-за поддельного сертификата о вакцинации 1109
  6. В Югре мать-алкоголичка бросила детей, но суд все равно вынес решение в пользу семьи 1070
  7. В Когалыме пенсионер несколько лет выживал в аварийном доме 960
  8. В Нижневартовске подскочила заболеваемость коронавирусом 936
  9. В мэрии Сургута подсчитали число выездов пожарных на тушение горящего мусора 917
  10. ​В уходящем году россияне стали бояться QR-кодов и вакцинации больше коронавируса 873
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 16921
  2. В Югре на похоронах сына задержали наркосбытчицу, которая скрывалась 18 лет 5443
  3. ​Самый большой хоровод в Югре оказался плановой эвакуацией 4418
  4. ​Дознавателя из Нижневартовска осудили за фальсификацию доказательств по уголовному делу 4389
  5. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 3799
  6. В Сургуте на улице Аэрофлотской образовался транспортный коллапс 3507
  7. На Комсомольском озере в Нижневартовске могут появиться бассейн и площадка для роллер-спорта 3443
  8. Нижневартовский боксер стал обладателем пояса IBF International 3192
  9. ​Лауреатом премии за лженауку «Почетный Академик ВРАЛ» стал психотерапевт Андрей Курпатов 3033
  10. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 2623
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 16921
  2. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 10283
  3. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 9986
  4. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 9798
  5. В Нефтеюганске врачей, лечащих пациентов с ковидом, хотят награждать нагрудным знаком 9427
  6. ​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы 8662
  7. Нефтеюганск к Новому году украсят статуями оленей, медведя и крыльями 8598
  8. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 8508
  9. ​Жители Нефтеюганска переживают за лошадей, которые питаются на помойке в мороз 8207
  10. ​В Нефтеюганске пенсионер сбил девочку-подростка на пешеходном переходе 8009

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика