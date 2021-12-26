16+
Логотип Сиапресс
USD  73,1886   EUR  82,9300  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек

Моржи Нефтеюганска устроили забег в новогодних костюмах

​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек
Фото: vk.com/club140671482

В субботу, 25 декабря, в Нефтеюганске состоялся забег дедов морозов и снегурочек. Акцию, которая проходит во многих городах мира, поддержал коллектив Нефтеюганского центра закаливания и зимнего плавания «Моржи Нефтеюганска».

Любители закаливания пробежали в купальных костюмах с атрибутами праздничных героев от Жемчужины Югры до городской бани. По дороге участники поздравляли прохожих с наступающим Новым годом и приглашали закаляться в свой клуб.

«В конце забега, спортсменов ждала холодная вода. Разгоряченные, бежавшие до этого в шортах и футболках, облились холодной водой, обтерлись снегом, и пошли греться в парилку городской бани», - рассказали организаторы в паблике «Моржи Нефтеюганска».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:08, просмотров: 97, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте на улице Аэрофлотской образовался транспортный коллапс 2092
  2. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 1886
  3. У самолета Utair во время разгона взорвался двигатель // ВИДЕО 1579
  4. Шесть человек скончались от коронавируса в Югре за сутки 1273
  5. В Югре продавцы теперь должны показывать QR-код по требованию покупателя 952
  6. На Деда Мороза надейся, а сам не плошай // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 517
  7. ​В новом центре охраны материнства и детства Сургута приняли первые роды 452
  8. ​Обязательный техосмотр отменен. И что? 439
  9. ​Лауреатом премии за лженауку «Почетный Академик ВРАЛ» стал психотерапевт Андрей Курпатов 404
  10. ​В Ханты-Мансийске из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали два ТЦ 209
  1. В Югре на похоронах сына задержали наркосбытчицу, которая скрывалась 18 лет 4658
  2. Югорского бизнесмена отправили в суд за сокрытие налогов 3575
  3. ​В деле с обысками у Виталия Щербакова появились новые подробности 3061
  4. В Сургуте уволился водитель автобуса, откуда выгнали подростка с ДЦП 3029
  5. Суд Нижневартовска отправил в колонию главу турагентства за обман 57 горожан 2936
  6. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 2920
  7. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 2891
  8. ​Самый большой хоровод в Югре оказался плановой эвакуацией 2689
  9. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 2637
  10. Вартовчанин Максим Храмцов попал в десятку лучших спортсменов 2532
  1. ​Сергей Лагойда уходит из администрации Нефтеюганска 9951
  2. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 9742
  3. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 9468
  4. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 9032
  5. В тройном ДТП на трассе в Югре погибла женщина 8921
  6. ​На крупном пожаре в жилом доме в Нефтеюганске пострадали люди 8848
  7. В Нефтеюганске врачей, лечащих пациентов с ковидом, хотят награждать нагрудным знаком 8715
  8. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 8285
  9. Нефтеюганск к Новому году украсят статуями оленей, медведя и крыльями 8261
  10. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 8085

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика