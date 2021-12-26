Моржи Нефтеюганска устроили забег в новогодних костюмах

В субботу, 25 декабря, в Нефтеюганске состоялся забег дедов морозов и снегурочек. Акцию, которая проходит во многих городах мира, поддержал коллектив Нефтеюганского центра закаливания и зимнего плавания «Моржи Нефтеюганска».

Любители закаливания пробежали в купальных костюмах с атрибутами праздничных героев от Жемчужины Югры до городской бани. По дороге участники поздравляли прохожих с наступающим Новым годом и приглашали закаляться в свой клуб.

«В конце забега, спортсменов ждала холодная вода. Разгоряченные, бежавшие до этого в шортах и футболках, облились холодной водой, обтерлись снегом, и пошли греться в парилку городской бани», - рассказали организаторы в паблике «Моржи Нефтеюганска».