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Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице

«Провидица Надежда» обманула жительницу Нефтеюганска на 374 тысячи

Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице
Фото: pexels.com

61-лентюю жительницу Нефтеюганска обманула лжецелительница. Женщина нашла ведунью на сайте «Надежда-провидица.рф», надеясь избавиться от болезней и поправить свое финансовое положение. Доверие у потерпевшей вызвало и наличие на ресурсе сертификатов соответствия качества предоставления услуги.

Югорчанка оставила свои данные на сайте и через пару минут ей поступил звонок от неизвестных. Аферисты уверяли, что среди сотни обращений чудо-целительница выбрала именно ее, поскольку она видит, что проблемы со здоровьем требуют незамедлительного вмешательства потусторонних сил.

Мошенники потребовали большую сумму за услуги и посоветовали оформить кредит. Горожанка засомневалась, но тогда с ней стали общаться якобы бывшие клиенты «провидицы Надежды» и стали делиться положительными отзывами.

Женщина оформила кредит и направила на счет злоумышленников 374 тысячи рублей. Аферисты, получив денежные средства, перестали выходить с ней на связь.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет», – сообщает УМВД Югры.


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Сегодня в 15:34, просмотров: 111, комментариев: 0
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