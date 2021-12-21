13-летнему лжеминеру из Нефтеюганска уголовная ответственность не грозит

Подросток, подозреваемый в ложных сообщениях о минировании социальных и коммерческих объектов в Нефтеюганске, избежит уголовной ответственности из-за возраста. Однако наказание все-таки будет: родители могут понести ответственность за неисполнение своих обязанностей по воспитанию ребенка, также им могут грозить судебные иски. Об этом Znak.com рассказал источник в силовых структурах округа.

По словам собеседника издания, мальчик учится в одной из «заминированных» школ. Он из благополучной семьи, на профилактических учетах не состоял и в криминальных проступках замечен не был: «Вычислили его при помощи специальных технических средств и программного оборудования, которое есть на вооружении у правоохранительных органов. Также выяснилось, что при создании канала в мессенджере и его использовании, когда он публиковал ложные сведения, школьник не прибегал к дополнительным средствам защиты от обнаружения. То есть делал это почти открыто. Сам он пояснил, что хотел поиграть в игру, посмотреть на реакцию силовых структур».

На прошлой неделе в Нефтеюганске три дня подряд эвакуировали учебные, медицинские учреждения, коммерческие и административные объекты. В городской мэрии сообщали, что проверки проводятся из-за ложных сообщений в интернет-мессенджере.