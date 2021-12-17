В школах Нефтеюганска подозрительных предметов не обнаружено

В пятницу, 17 декабря, в Нефтеюганске эвакуированы школы №8 и 10, а также Нефтеюганский корпоративный институт, Нефтеюганский политехнический колледж, одно из отделений Нефтеюганской окружной больницы.

«На данный момент все учреждения обследованы сотрудниками полиции, подозрительных предметов не обнаружено. Образовательный и рабочий процессы восстановлены. Уважаемые жители города, просим сохранять спокойствие! Ситуация на контроле правоохранительных органов и администрации города. Во всех учреждениях дежурят сотрудники полиции. Образовательные учреждения, перед началом учебного процесса обследуют специалисты-кинологи. К школам приближены группы быстрого реагирования отдела вневедомственной охраны», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Накануне в Нефтеюганске эвакуировали несколько школ. По данным мэрии, был обнаружен подозрительный канал, в котором содержались посты о предполагаемом минировании учебных заведений города. На данный момент телеграм-канал, в котором распространялись сообщения, удален.