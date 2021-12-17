Из школ Нефтеюганска эвакуируют детей

В Нефтеюганске второй день подряд эвакуируют школы. Уроки прерваны в школах №8 и 10, сообщается в паблике «Это Юганск, детка» во «ВКонтакте». Судя по опубликованным фото и видео, детей уводят с территории учебных заведений. На месте работают кинологи.



У школы №10 работают кинологи

Со вчерашнего дня силовики контролируют ситуацию в школах города. Пресс-служба администрации Нефтеюганска сообщала, что в учебных заведениях организовано дежурство полицейских.

Со школы №8 уводят детей

Напомним, в четверг, 16 декабря, эвакуировали школы №6, 3 и 7 из-за сообщений о предполагаемом минировании в телеграм-канале. Сообщения не подтвердились. Автора ищут силовики. При этом, судя по сообщения в социальных сетях, активность тг-канала продолжается.

Официальных комментариев по поводу происходящего сегодня на момент публикации новости получить не удалось. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области ответили на звонок корреспондента siapress.ru, но сказали, что им неудобно говорить.