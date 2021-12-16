Школы Нефтеюганска охраняют полицейские из-за сообщений о «минировании»

Школы № 3, 6 и 7 в Нефтеюганске эвакуировали из-за сообщений о предполагаемом минировании, распространяемых через один из мессенджеров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Накануне, при мониторинге мессенджеров, был обнаружен подозрительный канал, в котором содержались посты о предполагаемом минировании учебных заведений города. Незамедлительно администрацией было организовано взаимодействие с ОМВД России по городу Нефтеюганску, Нефтеюганским МОВО, 5 отделением службы ХМАО РУ ФСБ России по Тюменской области. Подготовлено поручение главы города «Об организации мероприятий по обеспечению безопасности образовательных организаций», проведено совещание с руководителями образовательных организаций по вопросу обеспечения безопасности образовательных организаций», - говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе мэрии во «ВКонтакте».

Ранее родители и ученики сообщали, что сообщения распространяются через телеграм-канал.

Сейчас у школ дежурят полицейские: «Уважаемые родители, просим сохранять спокойствие! Организовано дежурство сотрудников ОМВД во всех образовательных учреждениях города. Нефтеюганским МОВО приближены наряды ГБР к образовательным организациям города».

Кроме того, все учреждения обследованы сотрудниками полиции, подозрительных предметов не обнаружено.