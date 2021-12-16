Учеников нескольких школ эвакуировали в Нефтеюганске, официальный комментарий

В Нефтеюганске утром в четверг, 16 декабря, прошла эвакуация в нескольких школах. В социальных сетях сообщаются, что занятия прерваны в школах №6, №3 и №7.

«Возле 7 школы кипишь, детей эвакуировали, дети плачут, мамочки прибегают с одеждами», - сообщается в паблике «Это Юганск, детка» во «ВКонтакте».

Уточняется также, что подозрительная группа появилась в телеграм-канале. «В полиции сообщили, что эвакуация из-за ночных сообщений в Телеграмм», - говорится в сообщении.

Судя по сообщения в социальных сетях, многие родители забирают детей из школ.

На месте происшествия работает главный редактор сетевого издания «Эта Юганск, детка» Юрий Шестопалов. Он коротко рассказал о том, что сейчас происходит в городе: «Паника среди родителей. Возле школ всё спокойно, людей нет. Полицейские машины у школ стоят. Видели кинологов».

Корреспондент siapress.ru попытался связаться с представителем УФСБ по Тюменской области, однако на звонок в пресс-службе ведомства не ответили. Также не берут трубку в пресс-службе мэрии. Представитель окружного УМВД рекомендовал обратиться за достоверной информацией к сотрудникам ФСБ. По данным источника Ura.ru, эвакуация проводится из-за сообщения о минировании. Все спецслужбы на месте.

Комментарий «Это Югнаск, детка» дали в администрации одной из школ: «Сегодня по ложному сообщению о заминировании школы была произведена срочная эвакуация детей. На данный момент школа проверена кинологами, сотрудниками ОВД. В школе все хорошо. 2 смена учится в штатном режиме. Завтра ждём на занятия детей 1 смены».

Комментарий пресс-службы администрации Нефтеюганска

В Нефтеюганске эвакуировали учащихся и сотрудников 3, 6 и 7 школ города. На данный момент все учреждения обследованы сотрудниками полиции, подозрительных предметов не обнаружено.



Накануне, при мониторинге мессенджеров, был обнаружен подозрительный канал, в котором содержались посты о предполагаемом минировании учебных заведений города. Незамедлительно администрацией было организовано взаимодействие с ОМВД России по городу Нефтеюганску, Нефтеюганским МОВО, 5 отделением службы ХМАО РУ ФСБ России по Тюменской области.

Подготовлено поручение главы города «Об организации мероприятий по обеспечению безопасности образовательных организаций», проведено совещание с руководителями образовательных организаций по вопросу обеспечения безопасности образовательных организаций



Уважаемые родители, просим сохранять спокойствие! Организовано дежурство сотрудников ОМВД во всех образовательных учреждениях города. Нефтеюганским МОВО приближены наряды ГБР к образовательным организациям города.