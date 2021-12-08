В Нефтеюганске лошади остаются на самовыгуле в 30-градусный мороз: «Животные заживо замерзают на улице»

Жители Нефтеюганска бьют тревогу из-за оставленных на самовыгуле лошадей в сильные морозы. Животные гуляют по улицам города и питаются на мусорках.

«Утром ехали, где мостотряд, и там постоянно лошади, ни сена, ничего, как будто брошенные. На помойках едят. А утром сегодня мороз -34 градуса, и они там обмороженные стоят, ничего нет, никакого укрытия! И маленький с ними жеребенок. Как живой еще. Может люди увидят как-то помогут, что это происходит? У этих лошадей есть хозяева?», - пишет подписчик паблика «Это Юганск, детка» во «ВКонтакте».

В посте подчеркивается: «У лошадей нет ни укрытия, ни еды, животные заживо замерзают на улице. Просим откликнуться неравнодушных и дать контакты хозяев, будем обращаться в соответствующие органы».

В комментариях к сообщению отметили губернатора Югры Наталью Комарову.

Стоит отметить, что лошади, гуляющие сами по себе, - давняя проблема для Нефтеюганска. Горожане регулярно сообщают, что животные питаются на помойках. Еще год назад в местной мэрии сообщили, что фермера, лошади которого находятся на самовыгуле, привлекли к административной ответственности.