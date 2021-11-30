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В Нефтеюганске врачей, лечащих пациентов с ковидом, хотят награждать нагрудным знаком

В Нефтеюганске планируют разработать новую меру поощрения врачей

В Нефтеюганске врачей, лечащих пациентов с ковидом, хотят награждать нагрудным знаком
Фото: siapress.ru

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай заявила о введении новых мер поддержки врачей, которые борются на передовой с коронавирусом. В частности, градоначальница предложила вручать докторам нагрудной знак, как это делают в другом крупном городе ХМАО.

«Эльвира Бугай дала ряд новых поручений, в том числе, касающихся поощрения врачей, которые лечат больных коронавирусной инфекцией. В частности, она предложила перенять опыт соседнего Нижневартовска. Там медикам, работающим в «красной зоне», вручают специальный нагрудный знак», – рассказали в пресс-службе администрации города.


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Сегодня в 15:52, просмотров: 232, комментариев: 0
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