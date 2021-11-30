Глава Нефтеюганска поручила быстрее записать подаренные арт-объекты городу

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай поручила передать новогодние уличные украшения, которые ранее подарили муниципалитету предприятия, на баланс города. Среди них: светящиеся крылья, мерцающие статуи оленей и медведя. Градоначальница заявила об этом во время первого аппаратного совещания со своими заместителями, руководителями департаментов, управлений, служб и отделов администрации.

«Еще одно поручение - в кратчайшие сроки завершить передачу на баланс муниципалитета новых праздничных арт-объектов. Это светящиеся фигуры «Крылья» и два оленя, которые компания «ЮТЭК – Нефтеюганск» подарила городу. Их, а также скульптуру медведя, подаренную ранее, до 15 декабря должны установить в общественных местах Нефтеюганска для создания новогодней атмосферы», – прокомментировали в пресс-центре мэрии Нефтеюганска.