В Нефтеюганске сгорел многоквартирный барак, пострадали трое взрослых и ребенок

Вечером в воскресенье, 28 ноября, в микрорайоне СУ-62 Нефтеюганска произошел пожар в деревянном двухэтажном многоквартирном доме. Предварительно известно о четверых пострадавших – трое взрослых и ребенок госпитализированы.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 21.07. Через восемь минут пожарно-спасательная служба была на месте. Огонь тушили и спасали людей шесть пожарных расчетов.

«Наблюдалось открытое горение на лестничной клетке на втором этаже с выходом огня на кровлю здания, сильное задымление в подъезде. В 21:51 пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров. В ходе ликвидации возгорания пожарными была организована эвакуация жителей дома, спасены три человека. По предварительным данным за медицинской помощью обратились пять человек, угрозы жизни людей нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Очевидцы говорят, что причиной пожара стал поджог детской коляски, которая стояла на лестничной клетке.

Для обогрева эвакуировавшихся жителей дома администрацией города на месте подготовлен автобус. Также на место для координации работы правоохранительных органов межрайонный прокурор.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц. Также будет дана оценка своевременности реагирования экстренных служб, обеспечению помощи пострадавших жильем. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили siapress.ru в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Известно, что дом был ранее признан аварийным.