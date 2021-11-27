Вице-мэр Нефтеюганска Сергей Лагойда покидает свой пост

Заместитель главы Нефтеюганска Сергей Лагойда покидает свой пост. Трудовой договор чиновника заканчивается, а предложения продолжить работу при новом градоначальнике ему не поступало.

«У меня ведь срочный трудовой контракт был подписан с администрацией до появления нового главы города. Все. С понедельника я ухожу», — сообщил Лагойда журналистам.

У Сергея Лагойды была непростая карьера в администрации Нефтеюганска. В 2018 году он был уволен после служебной проверки, инициированной бывшим мэром Сергеем Дегтяревым. Лагойда восстановился в должности через суд в 2019 году. История повторилась в 2020 году. «Сам Дегтярев не раз публично заявлял, что Лагойду ему специально навязал первый вице-губернатор Югры Алексей Шипилов. Он же, как утверждал мэр, и стал организатором силовой акции по его смещению и попытке отправить в тюрьму», - отмечает издание Znak.сom.

Напомним, 25 ноября главой Нефтеюганска стала вице-спикер городской думыЭльвира Бугай.