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СК: Люди на пожаре в Нефтеюганске погибли из-за живущего в подвале бомжа

​Пожар, на котором погибли два человека в Нефтеюганске, произошел из-за бомжа

СК: Люди на пожаре в Нефтеюганске погибли из-за живущего в подвале бомжа
Фото: hmao.sledcom.ru

Следователи Нефтеюганска завершили расследование уголовного дела о пожаре в шестом микрорайоне города, на котором погибли два человека. На скамью подсудимых отправиться 52-летний мужчина по обвинению в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия он, не имея постоянного места жительства, обосновался в подвале дома №65.

«Следствием установлено, что 14 сентября 2021 года в ночное время обвиняемый, не имеющий постоянного места жительства и временно проживавший в подвале дома 65 в 6 микрорайоне города Нефтеюганск, в процессе употребления алкоголя выбросил непотушенный окурок сигареты и уснул. В результате теплового воздействия окурка произошло возгорание легковоспламеняющихся предметов в подвале и задымление жилых помещений дома. От отравления продуктами горения 61-летний житель одной из квартир скончался на месте происшествия, а 63-летний житель той же квартиры скончался в медицинском учреждении», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Обвиняемый уже признал вину и раскаялся.

Напомним, в сентябре в Нефтеюганске произошло несколько пожаров в бараках. Так, 6 сентября горел дом также в шестом микрорайоне, а за неделю до этого – в первом микрорайоне.


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Сегодня в 09:30, просмотров: 309, комментариев: 0
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