В Нефтеюганске сбили пенсионера, переходившего дорогу

В Нефтеюганске водитель сбил пенсионера. Инцидент произошел 17 ноября утром на улице Кузоваткина. По предварительным данным, 43-летний мужчина на Ладе наехал на 66-летнего горожанина, который переходил дорогу по правилам. Пенсионер получил травмы.

«Всего за 17 ноября на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 3 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования; 1 – за повторное управление транспортным средством с признаками опьянения; 19 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 87 – за нарушение требований к перевозке детей», – комментирует ГАИ Югры.