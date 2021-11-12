В районе Нефтеюганска произошло смертельное ДТП

В Нефтеюганском районе произошло ДТП, в котором погиб человек. Инцидент зафиксирован сегодня, 12 ноября, в 8 утра в районе поселка Пойковский. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла», двигаясь из Сургута в Ханты-Мансийск, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «КАМАЗ». Владелец иномарки погиб до приезда медиков.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – сообщает УМВД Югры.