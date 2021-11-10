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​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском

Нефтеюганцы готовы рассказать о состоянии города Наталье Комаровой и Владимиру Путину

​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском
Скрины: vk.com/eto_yugansk_detka

Переписка жителей Нефтеюганска с администрацией города в социальных сетях показала ряд проблем, которые волнуют горожан. Люди не уверены, что в городе создана комфортная для жизни среда, бояться, что в Нефтеюганске реализуется «план Ходорковского», и готовы жаловаться губернатору Наталье Комаровой и президенту Владимиру Путину.

Началось все с комментарий в инстаграме, опубликованного пользователем sharun_olga: «Город - Призрак. Раньше аттракционы и поездки по реке были, а сейчас гуляйте в микрорайоне без света и по темной набережной. Ничего не делается для развития города. Строят только безумное количество ТЦ по сути бестолковых и пустых».

Ответ от официального аккаунта администрации не заставил себя ждать: «Парк аттракционов был на Набережной много лет назад. Строить новый не планируем. Аэропорт закрыли, поскольку он был нерентабельным. Хлебозавод признан банкротом по иску налоговой инспекции. Пристань также строить не планируем». Также жителям рассказали, где можно провести время: «Погулять можно в центре города и на Набережной, на территории историко-архитектурного комплекса во 2А микрорайоне на месте высадки первопроходцев. На аллее влюбленных. В районе спортивного комплекса «Жемчужина Югры»‎ обустроена зона отдыха со скамейками. Также в этом году обустроили общественную территорию в 3 микрорайоне. Есть школьный сквер в 12 микрорайоне и сквер в 9 микрорайоне».

Скрин с ответом опубликовали в популярном городском паблике «Это Юганск, детка» во «ВКонтакте», и он вызвал бурную реакцию.

«Надо вот этот скриншот отправить в приёмную губернатору.. Спросить - а какие они, планы развития города и есть ли они вообще. Или мы идём по пути предложенным Ходарковским - превратить Нефтеюганск в вахтовый посёлок, убрав инфраструктуру и транспортное обеспечение», - написал пользователь Сергей. «Давно уже пора на В.В Путина выходить, писать, записываться на приём, лететь на этот приём. Рассказать как живут люди в городе. Где играют наши дети. Было всё, не осталось ничего», - поддержала его Викуся.


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Сегодня в 21:07, просмотров: 145, комментариев: 0
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