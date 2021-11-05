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​В ДТП в Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки

На югорской трассе водитель «Рено» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком

​В ДТП в Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки
Фото: ГИБДД ХМАО-Югры

Накануне вечером, в 18:17, на 730 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе автомобиль «Рено» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАН», под управлением мужчины 1971 года рождения. 40-летний водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.

«Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 5 – получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования; 19 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 19 – за нарушение требований к перевозке детей», – сообщает ГАИ Югры.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 310, комментариев: 0
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