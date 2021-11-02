Школьник из Нефтеюганска спас жильцов дома, предупредив их о пожаре

Восьмиклассник из Нефтеюганска проявил мужество и спас жильцов горящего дома. Возвращаясь вечером домой в компании друзей, Михаил Дементьев заметил, как у подъезда деревянного двухэтажного дома горит козырек. Ребята не растерялись и сразу же позвонили в пожарную службу. Михаил, понимая, что времени на эвакуацию остается все меньше, решил забежать в подъезд и предупредить жителей дома об опасности. Когда дым начал заполнять подъезд, школьник выбежал и помогал людям эвакуироваться через окна.

Когда приехали пожарные, большая часть жильцов уже вышла из дома. При ликвидации возгорания пожарные вывели еще нескольких человек. В течении 20 минут пожар был потушен. Всего из здания эвакуировались 37 человек, в том числе трое детей. Никто не пострадал.

«Ребята вовремя среагировали на ситуацию. Не каждый войдет в горящий подъезд, тем более ради чужих людей. А Михаил это сделал осознанно, чтобы помочь. В таких домах огонь и дым распространяется очень быстро и характерны высокие уровни травматизма и гибели. Мы не могли пропустить этот случай и ходатайствовали о поощрении перед Советом Федерации», — рассказал исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Югре Сергей Антонов.