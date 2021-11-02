Минувшей ночью в ХМАО «Фольксваген» сбил пешехода

Ночью 1 ноября в Нефтеюганске на улице Транспортников «Фольксваген» сбил пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. По информации Госавтоинспекции Югры, перебегавший проезжую часть мужчина получил травмы.

«Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования; 47 водителей привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 15 – за нарушение требований к перевозке детей», – сообщает ГАИ региона.