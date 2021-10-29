В Нефтеюганске будут судить мужчину, который в пьяном угаре убил своего знакомого

Житель Нефтеюганска до смерти избил своего знакомого. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по ХМАО, инцидент произошел 20 октября 2021 года. В тот день обвиняемый вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки, на фоне этого товарищ дебошира начал вести себя неприлично.

Мужчина разозлился и несколько раз ударил приятеля, а после добил бутылкой по голове. Когда потерпевший скончался, злоумышленник ушел с места преступления, перед этим анонимно сообщив скорой помощи о найденном теле.

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ХМАО-Югре личность злоумышленника установлена и он задержан. По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», – сообщает СК Югры.