Заместителя мэра Нефтеюганска подозревается в коррупции

Заместитель главы Нефтеюганска Елена Абмарова задержана силовиками по подозрению в получении взятки. По версии следствия, чиновница в декабре 2020 года получила ювелирные изделия на сумму более 230 тысяч. Этот «подарок» был от представителя коммерческой организации, так он смог обеспечить себе договор на аренду территории в 4 микрорайоне.

Отмечается, что позже злоумышленнице собирались передать еще миллион рублей, но подозреваемые были задержаны следователем СК России во взаимодействии с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области и силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Югре.

«Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по ХМАО-Югре по материалам РУ ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы города Нефтеюганск по п.«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в служебных помещениях, а также по месту жительства подозреваемых проводятся обыски. Расследование продолжается», – сообщает СУ СКР по Югры.